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Hubble Uzay Teleskobu yörüngede kayboldu. Yardım bekliyor

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yörüngesinden çıktığını duyurdu. Yörüngenin düzelmesi için teleskobun yardım beklediğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:09
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Hubble Uzay Teleskobu yörüngede kaybolunca yardım istedi

Hubble Uzay Teleskobu yörüngede kayboldu. Yardım bekliyor
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NASA, Hubble Uzay Teleskobu’nun yörüngesini düzelterek teleskoptan daha fazla yarar sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Çalışmalara başlayan uzay ajansı, teleskobun görev süresini uzatmak için özel şirketlerin tekliflerini duymak istediğini ifade etti.

NASA ilk olarak SpaceX ile Hubble Uzay Teleskobu’nun bakımı hakkında anlaşmaya gitti. SpaceX’in Polaris Programı‘nın Hubble’ın geliştirilmesi için kullanılması ilk hedef olarak görüldü. Bu program henüz tamamlanmadığı için NASA diğer şirketlerin tekliflerini de dinleme kararı aldı. Bu süreçte seçilen özel bir şirket ile SpaceX birlikte çalışabilir.

SpaceX‘in Polaris Programı, astronot Jared Isaacman tarafından düzenlenen özel insanlı uzay uçuşu programı olarak öne çıkıyor. Isaacman, tamamı sivil bir ekiple uzaya yapılan ilk görev olan Inspiration4 görevinin de bir parçasıydı. Polaris Programı ayrıca SpaceX Crew Dragon ve Starship araçlarının kullanıldığı başka özel uçuşlar için de çeşitli planlara sahip.

Bu konuda istekli olan ve bu hamlenin kendileri açısından oldukça önemli olduğunu düşünen SpaceX, Hubble Uzay Teleskobu‘nun bakımı için oldukça istekli göründü. Diğer yandan ise henüz Polaris Programı’nın tamamlanmamış olması başka şirketlerin de bu göreve dahil olması anlamında gelir.

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