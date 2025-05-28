Hublot ve The Hour Glass saat severleri mest etti: Sadece 30 adet üretildi

İsviçreli saat üreticisi Hublot ile Güneydoğu Asya merkezli prestijli saat perakendecisi The Hour Glass, Spirit of Big Bang serisinin yeni modeli olan Carbon Candy Pink ile saatseverlerin karşısına çıktı. Bu dikkat çekici model, 42 milimetrelik pembe tonlarda karbon fiber kasası ve eşsiz mermer dokusuyla estetik ve mühendisliği bir araya getiriyor.

Saatin kasasında kullanılan özel pembe karbon kompozit, her bir saatin benzersiz bir dokuya sahip olmasını sağlıyor. Hafifliği ve dayanıklılığıyla bilinen karbon fiber, bu modelde Hublot’un teknolojik uzmanlığıyla şekilleniyor. Her parça, yalnızca 30 adet üretildiği için numaralandırılarak “Special Edition” ibaresiyle sunuluyor.

ŞEKER TADINDA TASARIM

Modelin kadranında yer alan iskelet yapı, pembe saat markörleri ve logo ile adeta neon bir tatlıyı andırıyor. Pembe kauçuk kayış tasarıma uyum sağlarken, daha sade bir görünüm arayanlar için siyah kayış alternatifi de sunuluyor.

Hublot CEO’su Julien Tornare, bu saat hakkında “Ciddi saatçiliğe keyifli bir yorum kattık. Bu canlı renk sadece göze hitap etmiyor, aynı zamanda geleneksel saat tasarımı algılarını da zorluyor” dedi. Saatin içinde yer alan HUB4700 otomatik kronograf mekanizma, efsanevi El Primero 400’ün modern bir versiyonu. 5 Hz frekansla çalışıyor ve 1/10 saniyeye kadar hassas zaman ölçümü sunuyor.

ORTAKLIĞIN RENKLİ TARİHİ

Spirit of Big Bang Carbon serisinin üçüncü versiyonu olan Candy Pink, daha önceki beyaz (2023) ve yeşil (2024) modellerin ardından geliyor. Ancak bu yeni model, tasarımı ve rengiyle seriyi zirveye taşıyor. The Hour Glass Grup Genel Müdürü Michael Tay, “Bu model, yaratıcılık ve duygunun birleşimini yansıtıyor. Saatçilik ilham verici olduğu kadar hassas da olmalı” diyerek iş birliğinin ruhunu özetledi.

SADECE SEÇİLMİŞ MAĞAZALARDA

Spirit of Big Bang Carbon Candy Pink modeli yalnızca Singapur, Malezya, Tayland ve Vietnam’daki seçili The Hour Glass mağazalarında satışa sunuldu. Fiyatı 46 bin 200 Singapur doları olan saat, kısa sürede tükenmesi beklenen nadide koleksiyon parçaları arasında yer alıyor.