Hububat ihracatı ilk 2 ayda 2,1 milyar dolar oldu

Bisküvi-pasta, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın ilk iki ayı sonunda toplam ihracatı 2,1 milyar dolar oldu.

İhracatını miktar bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,4 artıran sektör, ihracat gelirlerini yüzde 15,5 artırarak Türkiye’nin bitkisel ürün ihracatı içindeki payını yüzde 48,2’ye taşıdı.

Aylık hububat ihracatının 1,05 milyar dolar olduğu Şubat’ta, iller bazında İstanbul ve Gaziantep’in payı yüzde 51’i geçti. İhracat artış oranlarının çift hanelere ulaştığı bisküvi-pasta, buğday unu ile şeker ve şeker mamulleri bu dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu.

‘KÜRESEL DURGUNLUK ORTAMINDA YÜZDE 15,5 ARTIŞ YAKALADIK’

Dünyadaki ekonomik durgunluğun birçok sektörü olumsuz etkilediği bir ortamda yüzde 15,5 oranındaki ihracat artışının temel gıda ürünlerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi: “Hububat üretiminde dünya genelinde rekorlar yaşadığımız bir yılın sonunda, küresel fiyatlarda önemli bir gerileme yaşıyoruz. Ukrayna-Rusya çatışmasının başladığı dönemde yapılan yoğun stokların da fiyatlar üzerinde baskılayıcı olduğunu görüyoruz. Geçen ay Türkiye Gıda İhracatçıları çatısı altındaki ihracatçı birliklerimizle Dubai’de tanıtım çalışmaları yürütmüştük, bu ay Japonya’daki faaliyetlerimizle Uzak Doğu’ya açılım yapıyoruz.”

‘AYÇİÇEK TOHUMU ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA BOL’

Üretimin artarken küresel fiyatların gerilediği bu tip dönemlerin hammadde ithalatı konusunda da fırsatlar sağladığına dikkat çeken Tiryakioğlu, “Ayçiçek tohumu önceki yıllara göre daha bol. Çiftçilerimizin hasat sezonunda kuraklık, hastalık ile rekolte kaybı pek çok sorun yaşadığı düşünülürse, bu bolluk şu an bizim lehimize. Ticaret Bakanlığımız bu fırsatı zamanında tespit ederek yerinde bir önlem alarak ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında belirli bir kotaya kadar vergi indirimleri sağladı. Toplamda 350 bin tona yaklaşan bu girdi, gıda ihracatçısı işletmelere bolluk getirdi” diye konuştu.