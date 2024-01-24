Hububat sektörünün hedefi uzak pazarlar

ÇAĞLAR ÇAĞATAY/ YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat sektörü, 2024 için yol haritasını açıkladı. 2023’te 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 2023’te yapılan çalışmalar, 2024 hedefleri ve yeni yol haritası paylaşıldı.

Açıklanan rakamlara göre; Türkiye geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı geçen yıla oranla yüzde 8 artışla 12,5 milyar dolara ulaştı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 12 aylık ihracatı ise bir önceki yıla oranla yüzde 14 oranında artış ile 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Taycı, sektörün sorunlarına değindi. Ticaret ve Tarım Bakanlıkları ile yapılan görüşmelerde bazı sorunların çözüldüğünü, bazılarının ise 2024’te çözüme kavuşturulacağını belirten Taycı, genel olarak Ticaret Bakanlığı ile ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan görüşmelerden hızlı dönüş aldıklarını belirtti. 2023 yılında otoritenin tarıma vermiş olduğu teşvik ve desteklerle birlikte, iklimin de verimli olmasından dolayı rekoltenin yüksek olduğu bir yıl geçirdiklerini belirten Taycı, geçen yıl hem tarım ürünlerinde hem de işlenmiş ürünlerde yılı büyüme ile kapattıklarını kaydetti.

KÜRESELDE MADE İN TÜRKİYE DAMGASI

2023 yılında ihracattaki artışın yüksek olmasının sebeplerini anlatan Taycı, “İklim şartlarının iyi olmasından dolayı yüksek rekolte elde ettik. Pazar çeşitliliğimizde geniş. Aynı zamanda coğrafi konumumuz ve işlenmiş tarım ürünleri sektöründe her geçen gün büyüyen olumlu algımız. Küresel gıda sektörüne 'Made in Türkiye' damgasını vurduk” diye konuştu.

32.5 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI

Ülkemizin Rusya ve Ukrayna ile hem siyasi hem de ticari diyalog ilişkisi olduğunun altını çizen Taycı, “Yaklaşık 32.5 milyon ton tahıl Türkiye’den dünyaya ulaştırıldı. Rusya’nın önemli tedarik merkezi Türkiye oldu. Bu durum ticaret fırsatı yarattı” dedi. Taycı, özellikle iklim şartları ile rekoltenin yüksek olmasından kaynaklı mevcut pazarların bir çoğunda ihracat artışlarının yaşandığını da ifade etti.

SEKTÖR ELEMAN BULAMIYOR

Taycı, Türkiye’de işsizlik sorunu olmadığını iş beğenmezlik sorunu olduğu kaydetti. Taycı, “Sektörde çok ciddi çalışan sıkıntısı var. Her türlü elemana ihtiyaç var. Vatandaşların çalışma beklentileri değişti. Tam kapasite çalışamadığımız için az ve verimsiz üretim yapılıyor” dedi.

FİNANSA ULAŞILIYOR ANCAK DOKUNULMUYOR

Geçen yılın en büyük sorunlarından birinin finansa erişim olduğunun altını çizen Taycı, 2023’ün ilk döneminde çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını ve son çeyreğe doğru bankalar kredi musluklarını gevşetmeye başladıklarını ifade etti. Taycı, bu seferde faizlerle çok ciddi artışlar olduğunu ve finansa ulaşıldığını fakat dokunulamaz hale geldiğini de sözlerine ekledi. Sektörün yatırım iştahının olduğunu vurgulayan Taycı, cazip kredi koşullarının oluşturulmasını temenni ettiklerini de anlattı.

TEŞVİK VE DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Mevcut kur seviyesinin üretici ve ihracatçının en büyük sorunlarından biri olduğunu kaydeden Taycı, "Şu an ki ekonomi politikasını destekliyoruz. Ancak kur enflasyonun altında kalmamalı. Üretici ihracatçıya kur desteği talebimiz var" dedi.

Taycı, “Üreticiler olarak yapılan ihracat neticesinde getirilen dövizlerin en az yüzde 40'ını TCMB'ye sattıktan sonra Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabiliyorduk. İhracatçıya verilen yüzde 2 döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu şartlarda yıl sonu da doların 40 TL olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Personel ücretleriyle ilgili bir takım ilave teşvikler talep ettiklerini söyleyen Taycı, SGK primlerinin ve enerji maliyetleriyle ilgili de desteğe ihtiyaçları olduklarını açıkladı. Yurt dışına mal satabilmek daha rekabetçi olmak gerektiğinin altını çizen Taycı, karlılık noktasında negatif fiyatlamalar yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İHRACAT HEDEFİ 14 MİLYAR DOLAR

2024’te ihracat hedefinin 14 milyar dolar olduğunu vurgulayan Taycı, İHBİR tarafında ise 4 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini de açıkladı. Taycı, bu yıl ihracatta yeni rekorlar kırmak için destek ve teşviklerle bir çok organizasyon gerçekleştireceklerini belirtti.

HEDEF PAZARLAR

Taycı, Amerika ve Afrika kıtası başta olmak üzere Uzak Doğu pazarlarına odaklanacaklarını söyledi. 2023’te yaşanan deprem, gıda enflasyonu ve tarıma önem verilmesiyle ithalata olan ihtiyacın asgari ölçüye indirilme çalışmalarına hız verdiklerini anlatarak ülkelerin korumacılık kararlarına rağmen yılı rekor bir artışla tamamladıklarını açıkladı.