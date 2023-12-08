HÜDA PAR hainlerin adının her yere verilmesini istedi

Diyarbakır’da kayyım tarafından yönetilen Büyükşehir Belediyesi yapımı devam eden bir bulvara Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said’in isminin verildiğini duyurdu. Bu durum büyük bir tepkiyle karşılanırken, Türk halkı bulvarın isminin değiştirilmesini istedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik tepkiler devam ederken HÜDA-PAR’dan skandal bir açıklama geldi.

HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Cumhuriyet düşmanı hainlerin isimlerinin her yere verilmesini istedi.

Şeyh Said ve İskilipli Atıf gibi bölücülerin isimlerinin üniversite, okul, havaalanı gibi yerlere verilmesini isteyen Dinç şu ifadeleri kullandı;

''Diyarbakır’daki bir çevre yoluna “Şeyh Said Bulvarı” denmesinden rahatsız olmak, kadim Diyarbakır ve Müslüman halkının değerlerini yok saymaktır.

Şeyh Said ve İskilipli Atıf Hoca yüz akı şehitlerimizdirler.

Irkçı yaklaşımlarla oluşturduğunuz kirli algı bu temiz şehitlere leke getirmez.

Şeyh Said’in ismi okul, Üniversite, Havaalanı ve hastanelere de verilmeli.''

CUMHURİYET DÜŞMANININ ADI VERİLDİ

AKP tarafından kayyım atanan ve Vali Ali İhsan Su tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı.

Belediye yapımı devam bulvara Cumhuriyet düşmanı bölücü Şeyh Said’in adı verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyu yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden;

“Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır’ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın yapım çalışmalarına başladık” denildi.