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HÜDA PAR'la ittifakı savunan vekil "Teröristler Millet İttifakı'nda" dedi

Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR'la ittifak yapmasını "HÜDA PAR bu milletin yanındadır” sözleriyle savunan AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı için ''Nerede terörist varsa tamamı destekliyor" dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 18:46
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HÜDA PAR'la ittifakı savunan vekil "Teröristler Millet İttifakı'nda" dedi

HÜDA PAR'la ittifakı savunan vekil ''Teröristler Millet İttifakı'nda'' dedi
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AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı için “Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor” ifadesini kullandı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın, 2023 seçimlerine yönelik konuşmasının yer aldığı videoyu izleten Aydemir, Kalkan'ın sözleri üzerinden Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor; PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, tamamı Millet İttifakı'nın arkasında konuşlanmış durumdalar" ifadelerini kullanan ve "On binlerce insanımızın kanında parmağı olan, böylesine imansız bir terörist yapı sizi destekleyecek ve bu millet de buna göre göre sizin arkanızda duracak öyle mi?" diyen Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Olmayacak, göreceksiniz. Bu millet ferasetiyle basiretiyle devletinin, liderinin yanında olacak. Cumhur İttifakı'nın yanında olacak. Seçime 62 gün var. Herkes başını ellerinin arasına alarak şunu düşünmeli: Evlatlarımızın yeniden terörle muhatap olmasını mı istiyoruz yoksa ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ön açacak girişimlerin yanında mı olmalıyız?"

HÜDA-PAR'I SAVUNDU

Bir soru üzerine, partisinin ittifak anlaşması yaptığı Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) yönelik eleştirilere de değinen Aydemir, "HÜDA PAR, Türk bayraklarının altında miting yapıyor. HÜDA PAR'ı PKK tarif ediyor; 'Kürdistan özgürlük hareketimizin önüne çıkan engel.' diyor. Onun ötesine niye bakıyoruz, bunu ötesi yok ki. Bu milletin düşmanı, HÜDA PAR'ın baş düşmanları olduğunu söylüyor. Öyleyse 'HÜDA PAR bu milletin yanındadır' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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