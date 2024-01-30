HÜDA PAR’lı Milletvekili Cumhuriyet’e ‘darbe’ dedi

Kaynak: Cumhuriyet
HÜDA PAR’lı Milletvekili Cumhuriyet’e ‘darbe’ dedi
HÜDA PAR Cumhuriyet’e yönelik skandal sözler geldi. HÜDA PAR Sözcüsü ve Milletvekili Serkan Ramanlı Cumhuriyet’i ‘darbe’ olarak niteledi. Ramanlı’nın sözleri “Cumhuriyet’in meclisinde yer alıp maaş alıyor bir de böyle konuşuyor” yorumuna neden oldu.

HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı’nın skandal sözleri büyük tepki çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Ramanlı Cumhuriyet’i ‘Darbe’ olarak niteledi. Ramanlı konuştuğu panelde “Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtlerdi. Gayeleri İslamı bölgeden silmekti. Hem Kürt hem Müslüman olmamız dolayısıyla düşmanlık ettiler” şeklinde konuştu.

SERT TEPKİLER GELDİ

HÜDA PAR’lı Ramanlı’nın skandal sözlerine sert tepkiler geldi.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, AKP döneminde; dindar, muhafazakâr, biat kültürünü benimseyen bir nesil yetiştirmek istemektedir. Millet iradesi bu anlayışı gömecektir. Bunu samimi olarak dinini yaşayanlar, Kürt olmanın onurunu yurttaş olmanın özgürlüğünde bulan insanlar yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar ise, “İfadeler; Cumhuriyete, Türk milli kimliğine, milli ve üniter devlete meydan okuma niteliğinde. 100 yıl önce yapılan darbe değil, devrimdi. Şeyh Sait’in bugünkü karşılığı HÜDA PAR’dır. Cumhuriyeti kuranların İslamiyet ile bir sorunları yoktu Atatürk’ün dinle sorunu yoktu, ruhbanlığa soyunan tarikatlarla sorunu vardı” dedi.

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