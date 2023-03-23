HÜDAPAR kararını veren hakimin adı SBK, SADAT, Korkmaz Karaca kararlarından çıktı

HÜDAPAR’ın Hizbullah ile ilişkisini anlatan toplam 47 haber ve paylaşıma 17 Mart’ta İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Kararın altında imzası bulunan Hâkim Yasin Karaca, daha önce Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıklarına konulan tedbir kararını kaldırmıştı. Hâkim Karaca, SADAT ve Korkmaz Karaca hakkındaki bazı haberlere de erişim engeli getirmişti.

Birgün Gazetesi’nden Okan Yücel’in haberine göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 17 Mart’ta HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun başvurusu üzerine HÜDAPAR ile Hizbullah arasındaki ilişkiyi anlatan toplam 47 haber ve paylaşıma erişim engeli getirdi. Kararda, ‘Söz konusu haber ve paylaşımların, başvuru sahiplerinin siyasi itibarlarını sarsıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğunun görüldüğü’ ifade edildi. Kararın altında Hâkim Yasin Karaca’nın imzası bulunuyor. Yasin Karaca, iktidar lehine verdiği kararlarla dikkat çekiyor.

BaşlıkSBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz

SBK KARARI

ABD’de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020’de İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne şirketlerin mal varlıklarına el konulması talebinde bulunmuş ve karar aynı gün çıkmıştı.

Ancak 6 Kasım’da İstanbul 3.Sulh Ceza Hâkimi Yasin Karaca, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) gelen bir yazıya atıfla, ‘aklama suçunu oluşturan öncül suçların işlendiğine dair somut bulguların tespit edilemediği’ gerekçesiyle tedbir kararlarını kaldırdı.

Bu karar aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na gönderildi, Korkmaz ve diğer şüphelilerin şirket ve kişisel hesaplarındaki tedbirlerin ‘acilen’ kaldırılması istendi. Belgede imzası bulunan kişi ise olaydan yaklaşık 20 gün önce (16 Ekim 2020) Adalet Bakan Yardımcısı olduğu duyurulan ve bu görevine hâlâ devam eden Hasan Yılmaz'dı.

SBK HOLDİNG'E AİT HİSSELER ELDEN ÇIKARILDI

Tedbir kararının kaldırılmasının ardından söz konusu şirketlerde SBK Holding’e ait hisseler hızlıca elden çıkarıldı ve yöneticileri değiştirildi. 17 Kasım 2020'de ise Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz’ı 5 Aralık 2020’de makamına çağırarak bir iş insanından (İnan Kıraç olduğu düşünülüyor) alacağı 45 milyon dolardan vazgeçerek yurt dışına çıkmasını söyledi.

Sezgin Baran Korkmaz, avukatlarının açıklamasına göre 5 Aralık 2020’de THY’nin tarifeli uçağıyla yurt dışına çıktı. 28 Aralık’ta Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınına katılan Korkmaz Lüksemburg’da bulunduğunu ve 4 Ocak 2021’de Türkiye’ye döneceğini açıklasa da geri gelmedi.

ABD'DE YARGILANIYOR

Korkmaz, ABD’nin talebiyle 19 Haziran 2021’de Avusturya’da tutuklandı. Yargılaması yaklaşık bir sene Avusturya’da devam eden Korkmaz, 16 Temmuz’da ABD’ye iade edildi. Korkmaz şu an ABD’de 10 ayrı dolandırıcılık ve kara para aklama suçu ve yargıya müdahale suçlamalarıyla toplam 225 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu eski üyesi Korkmaz Karaca

KARACA HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca hakkında da iki sene önce bazı iddialarda bulunmuştu. Peker, Korkmaz Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın ‘hediye ettiği’ arabayı kullandığını öne sürerken “Sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu dört beş senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?” diye sorumuştu.

Peker'in iddialarının ardından çıkan haberler için devreye giren Hâkim Yasin Karaca, bu haberlere erişim engeli getirmişti. Karaca, Peker’in farklı konudaki iddialarıyla başlayan sürecin ardından 30 Ağustos 2022’de bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Peker, Ağustos 2022’de yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun yatırımcı Mine Tozlu Sineren’e “Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister” dediğini öne sürmüştü.

SADAT’ın başkanı Melih Tanrıverdi

SADAT HABERLERİNE DE ERİŞİM ENGELİ

Hâkim Yasin Karaca’nın imzası, SADAT hakkındaki haberlere getirilen erişim engeli kararının altında da bulunuyor.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İzmir Kemalpaşa’da işletilen Poligonİzmir isimli poligon sahasının işletme belgelerinin sahte olduğunu belirterek burada ‘askeri danışmanlık şirketi’ SADAT’ın bazı kişilere silah eğitimi verdiği iddialarını Aralık ayında gündeme getirmişti.

Konuyla ilgili yapılan haberlere 5 gün sonra Yasin Karaca'nın kararıyla erişim engeli getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Bülbül şunları söylemişti:

“SADAT, Perşembe günü yayınlanan haber için pazartesi başvuru yapmış. Hakim Yasin Karaca da ‘kişilik haklarına saldırı’ gerekçesiyle erişim engeli kararı vermiş. Arada 5 gün var. Herhalde hakimin nöbet günü beklendi. Bu da bir muamma.”