"Hudut namustur" diyenler gözaltına alınıyor Araplar bayram ediyor

Editör: İsa Karaarslan

Dün sabah itibarıyla 13 ilde 27 kişi “halkı kin ve tahrik etme” suçu gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Söz konusu sosyal medya hesaplarının genel olarak sığınmacı ve kaçak sorununa dikkat çeken paylaşımlar yaptığı bilinirken; Araplar, gözaltı haberlerinin altına sevinerek yorum yaptı.

Yorumlardan bazıları şu şekilde:

Çözüm idam cezasıdır

Türk makamlarından başarılı bir adım

Gerçekten de Atatürk’ün oğulları Türkiye turizminin çehresini çarpıtmıştır ve var gücümüzle sürekli takip edilmelidir

İlk yağmur bir damladır, gerisi umarım zindanlarda çürür

Arapların bu skandal yorumlarına Türk vatandaşlarından tepki geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Arapların yorumlarını ve isteklerini 1900’lü yılların başında yabancı devletlerin Türklere ve Türk askerlerine yaptığı zulümlere benzeterek şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan'ın Manastır kentinde Türk askerini kırbaçlayan Rus konsolosu nöbetçi asker vurarak öldürmüştü.

Manastır’da alelâcele toplanan askeri mahkeme hem Halim’in, hem de olay sırasında karakolun dışında bulunan bir diğer askerin idamlarına karar vermişti! Halim’in suçu "cinayet", öteki neferin kabahati de "cinayete mâni olmamak" idi ve cezalar Ruslar’ın gönlünü almak için hemen infaz edilmişti. O dönemde bu idama karşı olan askerler de tutuklanmıştı.

Enver paşa ve Kâzım Karabekir'in hatıralarında yer verdiği bu olay”

Şimdi TÜRK DÜŞMANLIĞINDA sıra Tarihte 2. Abdülhamid dönemindeki ya da Vahdettin’in işgal dönemindeki benzeri örnekleri gibi Katar, suud, BAE vb ülke elçilerinin “para” veriyorlar diye, Türk Askerini ya da Polisini kırbaçlamasında mı, o vatan evlatları tepki verirse o vatan evlatlarının cezalandırılmasında mı?

Kısaca emperyalizmin demografik yapıyı değiştirme Türkiye’yi Türksüzleştirme planında ( plana sadık kalan milliyetçilerin!!!!! desteği ile ) geldiğimiz noktada son durum, sözde yerli ve millilerin şairi Necip Fazıl’ın dizelerindeki gibi;

“Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!”

RUSLARA İYİ GÖRÜNMEK İÇİN İDAM EDİLEN TÜRK ASKERİ

Göreve geldiği günden beri Manastır halkına sert davranan Rostkovski 8 Ağustos 1903 te bir Jandarma erinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Manastır’da görevli Rus konsolos Rostkovski, Türk askerini kırbaçlayarak üzerine yürümesi sonucu öldürülür ve Konsolosu öldüren Jandarma er, Rusya ile karşı karşıya gelmemek için Sultan Abdülhamid’in emriyle idam edilir.