Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman?

Başrollerinde Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Hudutsuz Sevda dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman?

Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman?

Fox TV’nin bir diğer yeni dizisi Hudutsuz Sevda’nın izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz’ın başrolünde olduğu Hudutsuz Sevda dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman?

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı yeni dizi “Hudutsuz Sevda”nın ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Hudutsuz Sevda’nın ilk bölümü 21 Eylül Perşembe günü FOX TV’de izleyici karşısına çıkacak.

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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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