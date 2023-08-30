Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi

Kurtlar Vadisi dizisine imza atan ekip tarafından kaleme alınan ve başrollerini Deniz Can Aktaş, Biran Damla Yılmaz ile Miray Daner'in paylaşacağı Hudutsuz Sevda'dan ilk fragman geldi. FOX TV'de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Geçmişte Kurtlar Vadisi dizisine de imza atan ekibin kaleminden çıkan Hudutsuz Sevda'dan merakla beklenen ilk fragman geldi. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Biran Damla Yılmaz ve Miray Daner'in yer aldığı dizinin hikayesi Artvin'de başlayarak İstanbul'da devam edecek.

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KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR
Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu yazan ekip şimdi de FOX için Medyapım imzasıyla "Hudutsuz Sevda" dizisine imza atıyor. Kadrosunda Mesut Akusta, Esra Dermancıoğlu, Emre Bulur, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Hülya Şen, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Taner Turan, Alp Akar, Mehmet Korhan Fırat ve Erdem Kaynarca diziden ilk fragman da geldi. Dövüş sahneleriyle dikkat çeken dizinin kesin yayın tarihi ise bilinmiyor.

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HALİL İBRAHİM'İN HAYATI ANLATILACAK
Yıllar sonra memleketine dönen ve karşısında babasının katilini gören Halil İbrahim'in (Deniz Can Aktaş) hikayesinin anlatıldığı dizinin çekimleri Artvin'de başladı. Dizinin çekimleri daha sonra İstanbul'da devam edecek.

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