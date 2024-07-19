Hükümet emekliler için düğmeye bastı

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; Türkiye'de emeklilik sistemi, hükümetin yeni planlarına göre köklü bir dönüşüm geçirecek. AK Parti kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, kadınlar için emeklilik yaşı 60'a, erkekler için ise 65'e yükseltilecek. Bu yeni düzenleme ile birlikte, emeklilik maaşları bireylerin ödemiş olduğu prim günlerine göre hesaplanacak. Özellikle emekli maaşı yetersiz kalan vatandaşlar için ekonomik destekler sunulacak; yol, yiyecek ve konut giderleri gibi temel ihtiyaçlar için yardımlar sağlanacak.

Hükümet, emeklilik yaşını ve sigorta sürelerini yeniden düzenlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut sistemde, asgari emekli maaşının düşük kalması ve her altı ayda bir yasa değişikliği gerektirmesi nedeniyle, daha sürdürülebilir bir çözüm formülü üzerinde duruluyor.

Emekli maaşı ile geçinen ve maaşı düşük olan vatandaşlara yönelik sosyal destek paketleri, ulaşım, yakıt ve kira gibi alanlarda yardım içerecek şekilde genişletilecek. Mevcut emeklilik yaşının kadınlarda 58, erkeklerde 60 olduğu düşünüldüğünde, bu değişiklikle yaş sınırı artırılacak; fakat EYT düzenlemesi ile kazanılan haklara dokunulmayacak. Ekonomi yönetimi, emeklilik sistemindeki bu değişiklikler için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte çalışmalara başlıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, emekli maaşlarının asgari 12 bin 500 lira olmasını öngören yasa teklifini onayladı. Bu düzenleme, vergi kanunlarına ve diğer bazı kanunlara yapılan değişiklikleri de kapsıyor. Onaylanan bu teklif ile birlikte, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlanacak.

Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni kanun teklifi, vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinde önemli değişiklikler öneriyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, teklifin amacı vergi adaletini sağlamak, doğrudan vergilerin oranını yükseltmek, vergi sistemindeki güvenliği artırmak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele ediyor.

Ayrıca, vergiye uyumu teşvik etmek, bazı vergi istisnalarını ortadan kaldırmak veya değiştirmek, cezai yaptırımları güçlendirmek, devreden katma değer vergisini düşürmek, ithalatı azaltarak yerli üretimi desteklemek ve vergi tahsilatının etkinliğini artırmak da teklifin hedefleri arasında yer alıyor.