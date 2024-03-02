Hükümetin mesai değişikliği planı belli oldu. Esnek çalışma geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" ifadelerini kullanmıştı.

Fakat dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı YOİKK'ten yapılan açıklamada, YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı ile yapısal reformlarının hayata geçirilmeye başlandığı, Eylem Planı'nın "https://www.yoikk.gov.tr" adresinde yayınlandığı duyurulmuştu.

57 başlıktan oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nda yer aldı. Yer alan bilgilere göre uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği yapılmasının planlandığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" demişti.

İŞİN UZMANI 4 GÜN İŞ, 3 GÜN TATİL MODELİNİ ANLATTI

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında "Mesai saatleri düşecek" iddiaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, canlı yayında yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının ardından dünyada iş hayatında yaşanan değişimlere Türkiye'nin de katılması gerektiğini ifade ederek mesai gün ve saat değişikliğinin faydalarını da açıkladı.

“YENİ DÜZENE MECBUREN AYAK UYDURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Pandemi ile birlikte çalışma hayatında bazı detayların değişmeye başladığını söyleyen Yılmaz, "Özellikle uzaktan çalışma gibi yeni bir uygulama tanıdık ve ardından hibrit çalışma, esnek çalışma gibi birçok yeni model ortaya çıktı. Dünya genelinde yeni sistemlere uyum sağlanıyor ve bu da beraberinde hukuk kurallarının değişmesini getiriyor. Dolayısıyla, bu yeni düzene mecburen ayak uydurmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK ÜLKEDE İŞÇİLER 4 GÜN ÇALIŞIP 3 GÜN YATIYOR”

Birçok ülkede işçilerin, 4 gün çalışıp 3 gün tatil yaptıklarını belirten Yılmaz,”Ancak, işverenlerimiz genellikle 3 günlük tatilden endişe duyuyorlar. Fakat, işçi ve işveren kayıpları konusunda endişe etmelerine gerek yok. Bu sistemde, Türkiye'de günlük 7,5 saatlik çalışma süresi bulunuyor” ifadelerini kullandı.



“4 GÜN ÇALIŞMA 3 GÜN İZİN İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİNİ YÜZDE 86’YA ÇIKARIYOR”

Mesaî saatlerinin düzenlenmesinin avantajlarını detaylı olarak açıklayan Yılmaz, İngiltere'de 4 gün çalışma 3 gün izin sisteminin iş gücü verimliliğini yüzde 86'ya kadar artırdığını belirterek,

"Bu düzenleme, işçi ve işverenler için oldukça faydalı olacaktır. Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirerek hastalık izinlerinin azalmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, şirketlerin insan kaynaklarındaki yedek personel ihtiyacını azaltacak ve bireylerin kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

DİĞER ÜLKELERDE DURUM NASIL ?

İngiltere, Hollanda, İspanya, İsveç, Portekiz, Danimarka, Belçika, Finlandiya, İzlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, 4 günlük çalışma haftasına geçen ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca, ABD, Almanya, Kanada, İsviçre ve Avustralya gibi ülkeler de 4 günlük çalışma denemelerini yapanlar arasında bulunuyor.