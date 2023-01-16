Tunç Soyer açıkladı. Hükümetten metro inşaatına 3 bin TL'lik bütçe

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Halkapınar-Otogar metrosu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ayırdığı bütçenin geçen yılki gibi 2023'te de 3 bin TL tutarında olduğunu açıkladı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Soyer, "Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır?" sorusunu sorarak anket başlattı.

Soyer, daha sonra yaptığı paylaşımında ise cevabı "Şaka değil" diyerek duyurdu.

Soyer, "Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 Bin TL, şaka değil" ifadelerine yer verdi.