Hull City 1 numaralı sorununu Beşiktaş'tan çözecek

İngiltere Championship ekibi Hull City, Beşiktaş’ın Ersin Destanoğlu’nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

HullLive’ın haberine göre; Hull City, takımın mevcut kalecisi Ivor Pandur’un ayrılma ihtimali üzerine Beşiktaş’ın 24 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu’nu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların kiralık transfer için talep ettiği yüksek bedel ise görüşmelerin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

SERGEJ JAKIROVIC DOĞRULADI

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Eğer Ivor ayrılırsa bir kaleciye ihtiyacımız olacak. Ersin bir seçenek. Ancak kesin gelip gelmeyeceğini söyleyemem.” ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Hull City, finansal kısıtlamalar nedeniyle bonservis bedeli ödeyemiyor ve oyuncu kiralamak için de yüksek ücretlere çıkamıyor. Buna rağmen İngiliz ekibi, Ersin’i kadrosuna katabilmek için çözüm arayışında.

AVRUPA’DAN YOĞUN İLGİ

Hull City’nin bir numarası Ivor Pandur’un Middlesbrough, Leicester City ve Werder Bremen gibi kulüplerin radarında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, transferin son günlerinde Ersin Destanoğlu hamlesine hız verebileceği aktarılıyor.