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Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'den pikap üzerinde birlik denetimi

Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'in pikap üzerinde birlik denetimi yapması sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:45
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Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den pikap üzerinde denetim

Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'den pikap üzerinde birlik denetimi
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu ve ağır yara alan illerden biri olan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Hulusi Akar ve Yaşar Güler'in bu ziyareti Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı:

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Akar ve Güler'in ziyaretlerinin ikinci kısmında sınırın sıfır noktasında birlik denetimine gitti. Akar ve Güler'in ziyaret sırasında pikabın arka kısmında oturarak denetim bölgesine gitmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

AKAR'IN ZİYARETİNİN DETAYLARI

Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi'ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin komutanlık binasında brifing aldı.

Bakan Akar daha sonra beraberindeki komutanlarla üs bölgesinde bulunan bir pikabın kasasına binerek dolaştığı birliğin içinde incelemelerde bulundu. Silah bakımı yapan komando bölüğünün de yanına giden Bakan Akar, bölüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Bakımı yapılan silahları da inceleyen komandolara "Göreve hazır mısınız?" diye sordu. Komandolar da Bakan Akar'a hep bir ağızdan "Daima hazırız!" yanıtını verdi.

Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınırın sıfır noktasına gitti. Kavalcık Şehit Er Gökhan Çakır Hudut Karakoluna geçen Bakan Akar, inceleme ve denetlemelerine burada devam etti.

BİLGİLENDİRİLDİ

Gözetleme kulesine çıkan, hudut tekmili alan Bakan Akar, hudutların gece gündüz izlendiği yerli ve millî üretim Dragoneye (Ejderha Gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Yemekhaneye geçerek iftar menüsüne ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, Bölük Komutanı’na yemek konusunda hassas olunması, Mehmetçiğin yemeklerinin özenle hazırlanması talimatını verdi. (AA)

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