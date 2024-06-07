Hulusi Akar'dan ‘ses kaydı’ açıklaması

Akar, aynı komisyon toplantısına ait ses kaydının çarpıtıldığını ve bu durumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıktığını belirtti ve "Algılar, gerçekler karşısında yok olmaya meyillidir." şeklinde konuştu.

Bu olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Akar, "Ses kaydı ve videoyu savcılığa teslim ettik, soruşturma başlatıldı." bilgisini verdi.

Akar, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer aldığı üzere, komisyon uzmanının "bilgi geldi" değil, "biri geldi" dediğini ve bunun, komisyona sunulması beklenen teklifin bir maddesi hakkında verilecek önergeyle ilgili olduğunu söyledi. Akar, yaptıkları şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ses kaydını bilirkişiye incelettirdiğini aktardı.

Akar, bazı TV kanalları ve haber sitelerinde "talimat geldi" şeklinde yanlış bir haber yapıldığını ve böyle bir durumun olmadığını vurguladı. "Daha önce 'iki önerge verildi' diyen uzman personelin 'Diğeri nerede?' sorusuna verdiği yanıtın, şikayetimiz üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda 'bilgi' değil 'biri' kelimesi olduğu anlaşılmıştır. Videoda 'bilgi' olarak yansıtılıyor ve bu kelime üzerinde duruluyor. Medya kuruluşlarının günlerdir 'Külliye'den gelen bilgiyle yasaların reddedildiği' yönündeki haberleri yanıltıcı bir örnek olarak karşımıza çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Akar, şunları söyledi: "Bu gerçek dışı ifadelere artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu zararlı dil ve zihniyetin pişmanlık duyduğunu da hiç görmedik. Bu durum ne gurur ne de kibir; tam anlamıyla yüzsüzlük. 'İki önergeden biri geldi, reddedeceğiz' ifadesinin 'bilgi geldi, reddediyoruz' şeklinde algılanması, iletişim fakültelerinde yanlış habercilik örneği olarak gösterilmelidir. Algılar, gerçekler karşısında yok olma eğilimindedir. Atalarımızın da dediği gibi, yalancının mumu yatsıya kadar yanar."

GENEL KURUL GÜNDEMİNDE

Diğer yandan, komisyon toplantısındaki konuşmalarla ilgili ses kaydı, ilgili kanun teklifinin Genel Kurul'daki tartışmaları sırasında da gündeme geldi. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın komisyonda "o şekilde bilgi geldi, reddedeceğiz" şeklinde ifadeler kullanıldığını iddia etmesi üzerine Akar, "Elimde şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı incelemeye karşılık gelen bilirkişi raporu var. Raporda, söz konusu ses kaydındaki kelimenin 'bilgi' değil 'biri' olduğu belirtiliyor. Burada konuşan arkadaşımız da yeminli tanık." dedi.

Akar, ses kaydının tutanaklara bakılmadan neden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na inceletildiği sorusuna, "Tutanaklarda böyle bir şey yok. Sadece bir internet sitesinde yayınlanan bir ses kaydı mevcut. Bu ses kaydını alıp inceletiyoruz. Tutanaklarda ne 'bilgi' var ne de 'biri', böyle bir durum söz konusu değil." yanıtını verdi.