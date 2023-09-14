Hülya Avşar devlet hastanesinde görüntülendi. Tanınmamak için bere ve maske taktı

Hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar, yılın büyük bölümünü geçirdiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde yazı geçiriyor. Son olarak Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülenen ve tanınmamak için epey çaba gösteren Avşar herkesi şaşırttı.