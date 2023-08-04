Hülya Avşar'a Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi soruldu. Olay cevap geldi

İşleri nedeniyle sık sık Ayvalık'tan İstanbul'a gelen Hülya Avşar'a Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi soruldu. Avşar, "Kaya başlamazsa şaşırırız zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz?" dedi.

Hülya Avşar'a Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi soruldu. Olay cevap geldi

Yaz aylarını Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, işleri için sık sık İstanbul'a gelmeye başladı.

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Bir mücevher markasının yüzü olan Avşar, arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi.
Basın mensuplarına yakalanan Hülya Avşar, "İşlerden dolayı İstanbul'a gidip geliyorum. Bugün de dostlarımla güzel bir akşam yemeği yedik." dedi.

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Hülya Avşar'a ayrıca, Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi soruldu.

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"NİYE ŞAŞIRIYORSUNUZ?"

Hülya Avşar, basın mensuplarının "Kaya Bey yeni sevgilisiyle görüntülendi" sözleri üzerine "Kaya başlamazsa şaşırırız zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz?" diyerek kahkaha attı.

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"AİLE KALABALIKLAŞIYOR"

"Kendisini tebrik ettiniz mi?" sorusuna ise 59 yaşındaki şarkıcı, "Tabii ne demek. Başımızın üstünde yeri var. Aile kalabalıklaşıyor" cevabını vererek, evinin yolunu tuttu.

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