Hülya Avşar’dan ağızları açık bıraktıran soru

Ru dizisiyle kendinden sık sık bahsettiren Meryem Uzerli Hülya Avşar'ın da konuğu oldu.

Hülya Avşar sorduğu sıradaki soru ise yok artık dedirtti. Ayrıca, Avşar'ın "Neden evlenmediler seninle?" sorusu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Uzerli soruyu duyunca; 'O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak' cevabını verdi. Uzerli’nin bu cevabı sosyal medya kullanıcılarının desteğini aldı.

Aynur Aydın Hülya Avşar'a tepki gösterenlerden oldu. Şarkıcı pek çok kişi gibi Hülya Avşar'ın sorusuna sinirlenerek "Sanırım çok simit yemekten biraz hücreler gerilemiş" ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli ve Hülya Avşar arasında ecen bu konuşma diğer sosyal medya kullanıcılarının da tepki yağmuruna neden oldu.

Kullanıcılar, Hülya Avşar’ı sosyal medyada linçledi.

Toplumsal dayatmaların verdiği bazı kalıplar, sene 2024’te olsa hala bazı insanlar tarafından büyük bir set gibi karşıya örülüyor.