Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! "Manyak mısın oğlum?"

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü dün akşam Tarabya'da bir mekanda kutladı. Kutlama sonrası sorulan bir soru ise Avşar'ı öfkelendirdi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda kızları Zehra'nın doğum günü kutlamasına katıldı. Kutlamaya Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülseren Çilingiroğlu ve Avşar'ın kardeşi Helin Avşar da katıldı.

Hülya Avşar çıkışta muhabirlere "Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz" deyince soruların ardı arkası kesilmedi.

"HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR”

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi hakkında konuşan Avşar, "Haberim var, mutluluklar diliyorum" diyen Avşar, "Sevgilisiyle tanışır mısınız?" sorusu karşısında sinirlendi.

"Ben ne tanışayım oğlum manyak mısın? Her şeyin bir haddi var. Bir yere kadar!" diyen Avşar, "Evlense düğününe gider misiniz?" sorusuna ise "Düğün olursa gitmem, kıskançlık değil ama her şeyin bir sınırı var. Mutluluklar diliyorum" yanıtını verdi.