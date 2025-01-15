Hülya Avşar'ın tekelleşme yorumu tepki çekti: Güçlü olan güçsüzü yiyecek

Düzenleme: Kaynak: 2. Sayfa

Hülya Avşar'ın, oyunculuk sektöründeki ‘tekelleşme’ iddiaları üzerine yaptığı açıklaması dikkat çekti. Avşar "Güçlü olan, güçsüzü yer. Hayat böyle. Kimsenin parası çalınmadıysa, bu kadar büyütmeye gerek yok" dedi.

ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar ve ihbarlar dizi sektöründe deprem yaratmıştı. İddialar ve ihbarlar sonrası Barım'a soruşturma açılmış ve yurt dışına çıkma yasağı getirilmişti. Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkı Mert Demir’in ise ifadesi alınıp banka hesapları incelenecekti.

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SERENAY SARIKAYA TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞRILDI

Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrası Serenay Sarıkaya dün tanık olarak ifadeye çağrıldı. Tekeleşme konusu sonrası bazı oyuncular sosyal medya hesaplarından sektörde yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Oyuncular sektörde yer edinemediklerini ifade ettiler.

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"CANI YANANLARIN..."

Sektördeki tekelleşme konusu sonrası Hülya Avşar 2. Sayfa'ya konuştu. Daha önce ekonomiye dair sözleriyle büyük eleştiri alan Avşar Kızı kendini tutamayarak şunları söyledi:

“Güçlü olan güçsüzü yiyecek, bu kadar basit. Canı yananların kendilerini bu kadar fazla ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Eskiden Ertem Eğilmez ve grubu vardı. Onların dışında kimse film yapamıyordu."

Hülya Avşar'a bu sözlerinden dolayı tepki geldi. Avşar'a "Verdiği her röportajda bir insan nasıl bu kadar cahil kalabilir diye şaşkınlığa uğruyorum", "Buna mikrofon uzatmak yasaklanmalı", "Kendi hep güçlü popüler taraf olduğu için söylemesi kolay" tepkiler geldi.

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