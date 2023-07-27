Hunter Biden'ın hakkındaki suçlamalarla ilgili savcılarla yaptığı anlaşma onaylanmadı

Hunter Biden'ın, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda savcılarla yaptığı anlaşma onaylanmadı.

KAYNAK: AA
Hunter Biden'ın hakkındaki suçlamalarla ilgili savcılarla yaptığı anlaşma onaylanmadı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, bugün Delaware’de hakim karşısına çıkarak, önce kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyi planladığını söyledi.

Ancak davaya bakan mahkeme Yargıcı Maryellen Noreika, Hunter Biden'ın vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçunun bağlantısıyla ilgili anlaşmanın şartlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Noreika, "Bana öyle geliyor ki 'sözleşmeyi kaşeleyip geçin' diyorsunuz. Bu anlaşma, özden çok bana şekil gibi geliyor." diyerek, taraflardan anlaşmayı neden kabul etmesi gerektiğini açıklamalarını istedi.

Yargıcın anlaşmayı imzalamaması üzerine Hunter Biden, hakkındaki iki ayrı vergi suçlamasını da reddetti.

Eski Başkan Donald Trump döneminde atanan yargıç Noreika, davanın haftalarca ertelenemeyeceğini belirterek, savunma avukatları ve savcılardan iki hafta sonra kendisine durum hakkında bilgi vermeleri talebinde bulundu.

BEYAZ SARAY, HUNTER BİDEN DAVASIYLA İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, bugün iki vergi suçlaması ve bir de uyuşturucu kullandığı dönemde silah bulundurmakla ilgili kendisine yöneltilen üç suçlamayla ilgili Delaware'de yargıç karşısında çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın "sıradan bir vatandaş" olduğunu söyledi.

Hunter Biden'ın kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili davanın da "şahsi bir meselesi" olduğu mesajını veren Jean-Pierre, Başkan Biden ve eşinin "hayatını yeniden inşa ederken" oğullarına olan desteğini yinelediğini ancak gazetecileri Adalet Bakanlığına yönlendirerek ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Diğer yandan Jean-Pierre, Hunter Biden soruşturmasıyla eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı savcının ilgilendiğini vurguladı.

SAVCILARLA HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR ÜZERİNE ANLAŞMA YAPMIŞTI

Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, 20 Haziran’da ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti.

53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.

Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyordu.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

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