Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi PKK ile ilişkili 38 belediye başkanını yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidardaki Cumhur İttifakı'nın kurucu ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Perşembe günü başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Türkiye saati ile 18.00 sularında başlayan görüşmenin yapılacağı bilgisi, yine aynı gün, saat 12.00'de duyurulmuştu. Erdoğan, bu zirveden saatler önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Külliye'de resmi törenle karşılamıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin mesajı" başlıklı yazısında PKK ile ilişkili 38 belediye başkanını köşesine yazdı.

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şu şekilde:

PKK İLE İLİŞKİLİ 38 BELEDİYE BAŞKANI

Yerel seçimlerden önce DEM’e, devletle problemi olan, yargılamaları devam eden, Kandil’le irtibatı bulunan, PKK’nın belirlediği isimleri aday göstermeyin mesajı verilmişti. PKK ile iltisak ve ilişkisi olmayan isimleri aday gösterdiğiniz taktirde görevlerine devam ederler denilmişti.

Ama DEM’in iradesi kendi elinde olmadığı için bunu başaramadılar. Kandil, PKK ile iltisak ve ilişkisi olan, PKK’dan dolayı mahkemeleri devam eden, haklarında soruşturma açılmış olan isimleri aday gösterdi.

DEM bölgede 3 büyükşehir, 7 il ve 65 ilçe belediyesini kazandı. CHP’de ise Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK ile ilişkisi artık yargılama konusu.

KANDİL’İN BAŞKANLARI

DEM’in belediye başkanları arasında 38’inin Kandil tarafından belirlendiği tespit edildi. PKK ile iltisak ve ilişkisi olan, yargılamaları devam eden, haklarında soruşturma açılan belediye başkanının sayısının 38 olduğu söyleniyor. Bunların arasından Hakkâri, Mardin, Batman ve Hilvan’a kayyum atandı. PKK’yla ilişkisi olan diğer belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirme ise sürüyor.