Türk medyasının en büyük yayın grubu olan Doğan Yayın Holding, kamu kurumu Ziraat Bankası'ndan alınan yüksek miktarlı krediler ile Demirören Holding'e 2018'de satıldı.

Dönem dönem Ziraat Bankası'na olan kredi borcunu ödeyememekle gündeme gelen Demirören, bataktan kurtulmak için dikkat çeken adımlar atıyor.

"CİDDİ BİR TENKİSAT YAŞANIYOR"

Gazeteci İzzet Çapa, Demirören bünyesinde bulunan Hürriyet gazetesinde "ciddi bir tenkisat yaşandığı", çalışanların yaklaşık yüzde 35’inin işten çıkartılacağı iddiasını gündeme getirdi.

Ayrıca iddiaya göre gazete, mevcut binasından taşınarak Ataşehir Finans Merkezi’ndeki bir kata geçecek. Bunun nedeni olarak borcundan dolayı mevcut binayı Ziraat Bankası'nın talep ettiği gösterildi.

Yakın bir zamanda da ekonomik nedenlerden dolayı çalışanların evden çalışma modeline geçtiği belirtildi.

İzzet Çapa

Çapa, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dedikodu: Hürriyet gazetesinde ciddi bir tenkisat yaşanıyor. İddiaya göre çalışanların yaklaşık yüzde 35’i, yani her üç kişiden biri işten çıkarılacakmış… Üstelik bu bildirimler doğrudan e-posta yoluyla yapılıyormuş.

Gazetenin önümüzdeki altı ay içinde Ataşehir Finans Merkezi’ndeki bir kata taşınacağı, çünkü mevcut binayı Ziraat Bankası’nın talep ettiği konuşuluyor. Posta ve Milliyet dedikoduları sonra…