Hüseyin Baş hakim karşısına çıktı. ‘Siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor’

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı FETÖ mensubu olmakla suçlayan sözleri üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hüseyin Baş hakkında savcı mütalaasında hapis cezası talep ederken, Baş, kendisinin siyasi yasaklı hale getirilmek istendiğini ve kendisinin kimseye hakaret etmediğini öne sürdü.

Baş, Trabzon’da 29 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen, ‘Benim’ belgeselinin üçüncü bölümü galası programında yaptığı konuşmada, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı yapılmasına ilişkin şu iddialarda bulunmuştu:

“Adalet Bakanımız değişmiş. Kim geldi yerine? Bekir Bozdağ. Peki, Bekir Bozdağ ne zaman görevden alındı? 15 Temmuz'dan sonra. Görevden alındığında hepimiz şunu demedik mi? Bu adam FETÖ'nün faaliyetlerine yakın bir kişi olduğu için herhalde görevden alındı, maksat buydu herhalde. Yerine kim geldi? Bugün en son Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'ü görevden alıp şimdi tekrar Bekir Bozdağ'ı göreve getirdiler. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya siz Bekir Bozdağ'a yanlış yaptınız, bu adamın FETÖ ile hiçbir alakası yoktu, ya da şu anlamı vardır; sen bugün tekrar FETÖ'yle bağlarını güçlendiriyorsun.”

Bu sözler üzerine Baş hakkında, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçu işlediği suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşması bugün yapılan dava, Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Baş, açılan davada hakim karşısına çıktı. Savcı, mütalaasında; Hüseyin Baş hakkında hapis cezası verilmesini talep ederken, Baş, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“SİYASİ YASAKLI HALE GELMEM İSTENİYOR”

Hüseyin Baş, X hesabından yaptığı açıklamada, savcılık makamının kendisi hakkında ceza talep ettiğini, savunma için süre istediklerini ve kararın ikinci duruşmada verileceğini belirtti.

Baş ayrıca, “Tekrar ediyorum; siyasi yasaklı hale gelmem isteniyor ama ben kimseye hakaret etmedim ve bunu herkes biliyor. Bugün salı, Meclis grup toplantıları günü. Meclis'te oylamaya katılmaya bile tenezzül etmeyenler grup toplantısı yaparken biz adliyede savunma yapıyoruz” açıklamasında bulundu.