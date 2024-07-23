Hüseyin Baş'tan Bakan Şimşek'e: "Türk lirasına güven artmıyor"

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri ve ekonomik durum hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in Türk Lirası'na olan güvenin arttığı yönündeki ifadelerini eleştiren Baş, eğer gerçekten güven artışı yaşansaydı, yüksek faiz oranlarına başvurulmasının gerekli olmayacağını belirtti.

Hüseyin Baş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri ve ekonomik durum hakkındaki görüşlerini paylaştı. Baş'a göre, seçimlerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, siyasi algıların ötesinde gerçeklerin göz önünde bulundurulmasıdır. İktidar partisinin kaybettiği yönündeki iddiaların aksine, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçilmesi, delegelerin iktidara tepkisi olarak değerlendirilmemelidir.

Baş, Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisine dikkat çekerek, Erdoğan'ın siyasi gücünün, muhalefetin etkisizliğinden kaynaklandığını ve bu durumun Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK'E 'TÜRK LİRASINA GÜVEN ARTIYOR' CEVABI

"Türk lirasına güven artıyormuş. Maliye Bakanı'nın söylediği doğru ifade değil. Maliye Bakanı'nın aslında, 'Yabancı için Türk lirasından fayda ve verim artıyor' demesi gerek. Güven artsaydı yüzde 50 faiz vermek zorunda kalmazdı."