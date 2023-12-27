Hüseyin Eroğlu'nun yeni takımı belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor Samsunspor ile yollarını ayıran Hüseyin Eroğlu’nun takımın başına geçtiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor’u 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız.” İfadelerine yer verildi.