Hüseyin Yücel: Transfer ihtimali sıfır

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel Ciro Immobile için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yücel siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği transfer iddialarına yanıt verdi.

Transfere bir süre ara verdiklerini söyleyen Hüseyin Yücel şimdi yabancı isimlerin takımdan gönderilmesi için uğraşacaklarını belirtti

Yücel ayrıca son günlerde sosyal medyada dolaşan Di Maria, Hummels ve Hermoso transferlerinin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 0 olduğunu duyurdu.

İşte Hüseyin Yücel’in açıklamaları:

“FEDAKARLIK YAPTI”

"Yeni transferimizin Beşiktaş'a, taraftarımıza, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özel bir teşekkür de Ciro Immobile'ye iletmek istiyorum. Roma'ya gittikten sonra Lazio ile çok ciddi pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otel odasından çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. En son Ciro noktayı koydu. Fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de ona bir adım attık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum."

“12’YE DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ”

"Oyuncularımızı kampa yetiştirmek çok önemliydi. Son yıllarda iskelet, kemik kadro olarak kampa yetişen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi biraz "es" verme zamanı. 19 yabancı oldu. Bunu 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncularımızın takıma dahil olması çok önemli. Daha bir ay var, kimse şüphe etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın."

“OLMA İHTİMALİ SIFIR”

"Bizim öncelikli amacımız, kampa kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Diğer taraftan hep şeffaf olduk. Bu konuyla ilgili çok fazla yazılıyor. Bu transferle ilgilendik ama gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. İkisiyle de ilgilendik, gerçekleşme ihtimali sıfır. Hermoso ile ilgili yazılıyor. Bunun da olma ihtimali sıfır. 2 milyon euro'dan başlattığımızı süreci 4 milyon euro'ya kadar çıkardık. Ama Arabistan'dan 8 milyon euro teklif olduğunu söyledi. Teşekkür ettik. Di Maria, pazarlık sürecine girmeden gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemiyoruz. Şu anda kampa odaklanacağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Eksik bölgeler çıkacaktır. Gidecek oyuncular belirlenecektir. Bunun neticesinde eksik bölgelere takviye yapılacaktır. Dediğim gibi şu anda biraz sakin. Güzel işler yaptık. Son yıllarda hiç yaşanmayan iskelet kadroyu kampa yetiştirdik. Bu çok değerli. Akabinde Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takviyelere devam edeceğiz."