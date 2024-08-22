Husiler ABD ve İngiltere'nin 21 gemisine saldırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Husiler ABD ve İngiltere'nin 21 gemisine saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husi hareketi, son bir hafta içerisinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere yönelik 21 askeri saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, bu saldırıları füze, insansız hava araçları (İHA) ve donanma botları kullanarak gerçekleştirdi.

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, "Gazze'ye destek" kapsamında yürütülen bu operasyonların detaylarını paylaştı. El-Husi, ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı gemilere balistik ve seyir füzeleri, İHA'lar ve hücum botları ile saldırılar düzenlediklerini belirterek, Gazze'ye destek operasyonlarının devam edeceğini vurguladı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

31 Ekim 2023'ten itibaren Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait olduğunu ileri sürdükleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına saldırılar düzenliyor. Bu eylemler, küresel deniz ticaretinde önemli bir endişe kaynağı haline geldi.

Saldırılar sonrası birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturulduğunu duyurdu. Bu süreçte ABD, Yemen'den fırlatılan füze ve kamikaze dronları birçok kez imha etti.

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'deki deniz güvenliğini sağlamak amacıyla 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlattı. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyor ve bu rota Avrupa ile Asya arasında en kısa bağlantıyı sunuyor.

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