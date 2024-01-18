Husiler, Amerikan gemisini hedef aldı. Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor

Kaynak: AA
Husiler, Amerikan gemisini hedef aldı. Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor
Kızıldeniz'de gerilim sürüyor. Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde Amerikan ticaret gemisini saldırdı. ABD ve İngiltere ise Yemen'in 5 kentine hava saldırısı düzenledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurdu.

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yemen'in meşru savunma hakkı dahilinde ve ezilen Filistin halkını desteklemeye devam ederek Arap Denizi ve Kızıl Deniz'deki tüm tehdit kaynaklarını hedef almaktan çekinmeyeceği" ifade edildi.

"Amerikan ve İngiliz saldırılarına cevabın kaçınılmaz olduğu” belirtilen açıklamada, “Yeni bir saldırının cevapsız ve cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise saldırının İHA'larla gerçekleştirildiğini, yaralanan olmadığını ve hasar gören geminin yoluna devam ettiğini açıkladı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN YEMEN'E YENİ HAVA SALDIRILARI

Öte yandan ABD ve İngiltere, Husilerin saldırısına karşılık Yemen'in 5 kentine hava saldırısı düzenledi.

ABD ve İngiltere savaş uçakları, Beyda, Hudeyde, Sada, Taiz ve Zimmar kentlerini hedef aldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını söylemişti.

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