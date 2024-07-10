Husiler'den ABD gemisine füzeli saldırı

Kaynak: AA
Husiler'den ABD gemisine füzeli saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde 3 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi'nde Amerikan gemisi Maersk Sentosa'yı bir dizi balistik ve kanatlı füzeyle vurduklarını belirtti.

Seri, Aden Körfezi'nde de İsrail gemisi MSC Patnaree'nin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Ayrıca Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla vurulduğunu aktaran Seri, geminin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi vermedi.

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