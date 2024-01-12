Husiler'den ABD ve İngiltere'ye karşı saldırı

Kaynak: AA
Husiler'den ABD ve İngiltere'ye karşı saldırı
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başlatığı hava saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üslerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yemen'in yanıtı gecikmedi. Yemen silahlı kuvvetleri, Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz savaş gemileri ile askeri bölge ve üslerine güçlü bir şekilde karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

Husilerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi de sosyal medya hesabından, "Ülkemiz, ABD ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphesiz ABD ve İngiltere, bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacak." açıklaması yaptı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA da başkent Sana’nın yanı sıra Hudeyde, Sada ve Zemar kentlerinin "ABD saldırganlığına" maruz kaldığı bilgisini paylaştı.

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