Hüsnü Mahalli anlattı: Bölgede çok şey değişecek

Gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Ortadoğu’da yürüttüğü diplomatik hamlelere dikkat çekerek bölgenin yeniden şekillenmekte olduğunu savundu. Barrack’ın hem Suriye hem Lübnan temsilcisi olarak Paris’te Suriye Dışişleri Bakanı ile İsrail Stratejik Planlama Bakanı’nı bir araya getirdiğini belirten Mahalli, bu görüşmenin radikal İslamcı El-Şara yönetimindeki Suriye ile İsrail arasında barışın habercisi olduğunu ifade etti.

Mahalli, bu gelişmenin korkunç sonuçlar doğurabileceğini ve her şeyin İsrail ekseninde planlandığını dile getirdi. Barrack’ın Osmanlı vurgulu söylemiyle Türkiye’yle alay ettiğini iddia eden Mahalli, yeni coğrafi ve siyasi dizaynın Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi.

Hüsnü Mahalli şöyle konuştu:

Tom Barrack yalnız Ankara büyükelçisi ve yalnız Suriye temsilcisi değil aynı zamanda da Lübnan temsilcisi yani Suriye ve Lübnan temsilcisi. Mesela geçenlerde “Lübnan diye bir ülke olmaması gerekir. Lübnan'ı Suriye'ye katalım” gibi laf etti. Yani böyle enteresan enteresan çıkışları var. Nitekim dün akşam Paris'te ilk defa Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İsrail Stratejik Planlama Bakanını bir araya getirdi. Şimdi bu çok önemli bir hikaye, çünkü ilk defa Ahmet El-Şara yönetiminde radikal İslamcı terör örgütünün yönettiği Suriye, İsrail'le barış yapacak. Ben bunu bir aydır olacak diyordum. Ahmet El-Şara Netanyahu ile bir araya gelecek diyordum. Dün Netanyahu'nun bakanıyla El-Şara'nın Dışişleri Bakanı Paris'te bir araya geldi ve bundan sonraki adım devam edecek. Bu korkunç bir hikaye. Yani bölgede çok şeyi değiştirecek. Yani benim derdim o zaten. Her şey İsrail ekseninde planlanıyor. Barrack beyefendi bunun peşinde. Diğer tarafta ise Tom Barrack bizimle dalga geçiyor. Yani Türkiye'yi kastediyorum. Adam yok efendim Osmanlıydı da bilmem neydi. Ya kardeşim Osmanlı varken sen yoktun bile. Yani kendisi söylüyor, “Bizim aile çünkü Lübnan kökenli. Bizim aile Osmanlı zamanında 1900'lü yıllarda Amerika'ya göç etti.” diyor. Yani demek ki Osmanlı denilen bir kavram artı eksileriyle, iyi tarafıyla, kötü tarafıyla o bizi ilgilendirir. Dolayısıyla bugün bu tartışmayı açması, kendince farklı bir Türkiye, farklı bir AKP, ABD ilişkisi ve farklı bir coğrafyayı dizayn etme çabasının sonucudur diye düşünüyorum.