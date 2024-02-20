Hüsnü Şenlendirici belediye meclis üyeliğine aday oldu. Bakın hangi partiden?

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin, Bergama’da AKP’nin meclis üyesi listesinde bulunduğu öne sürüldü.

Kınık Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Bergama Adayı Sadık Doğruer’in listesinde yer alacağı beklenen Şenlendirici'ye birinci sıradan yer verilmesi ön görülüyor.

Şenlendirici, birinci sıradan Bergama Belediye Meclis üyesi seçilmesi durumunda, doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.

Hüsnü Şenlendirici, iddialardan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iddiaları doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum.

Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim,

Değerli dostum Sadık Doğruer in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanı'ndan direk aday olarak gösterildim.

Ben de bu "Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini", doğup büyüdüğüm Bergama ya faydalı olmak adına, bir nevi "Kültür Sanat ve Müzik Elçisi olma misyonu ile kabul ettim.. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümu belirtmek isterim.

Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütunleştirici kavramlardır.

Memleketim Bergama'nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekismelere konu edilmesini doğru bulmuyorum.

Kamuoyuna saygılarımla”