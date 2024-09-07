Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Olay, gece saatlerinde Kerabigazi 1. Sokak üzerinde bulunan meydanda meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Y. (18), darp edilmesinin ardından kuru sıkı tabancayla açılan ateş sonucu koltuk altından yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olay sonrası tabanca ve bıçak olay yerinde bırakılarak kaçan şüphelilerin kimlikleri polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.