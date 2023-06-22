Husumetlisini vurup kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol ortasında tartıştığı husumetlisini silahla vuran genç, kaçtığı yerde yakalandı.

Husumetlisini vurup kaçtı

İHA'nın haberine göre, olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Yavuz Y. ile S.A. (20) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.A., Yavuz Y.'yi bacağından vurdu. Şüphelinin kaçtığı olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Kısa sürede kimliği ve aracı tespit edilen şüphelinin önce aracı sonra kendisi bulundu. S.A. sonrasında ifadesi için karakola götürüldü.

aw919854-01.jpg

aw919854-02.jpg

aw919854-03.jpg

aw919854-04.jpg

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum Ekonomi
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
Sevda Demirel ölümden döndü Magazin
Sevda Demirel ölümden döndü
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak Siyaset
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı Güncel
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı Güncel
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı Sağlık
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı Güncel
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı