Huysuz Virjin'in mirasının kime kaldığı belli oldu. Mahkeme kararı verdi

Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı. Dursunoğlu’nun mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği’ne bırakmasına itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğenine mahkemeden kötü haber geldi.

Huysuz Virjin'in mirasının kime kaldığı belli oldu. Mahkeme kararı verdi

Üç yıl önce vefat eden ve kamuoyu tarafından Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, hazırladığı vasiyetnamesinde evini ve banka hesabında bulunan tüm maddi birikimlerini (2021’de toplam 15 milyon) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni bıraktı.

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Ancak mirastan pay isteyen yeğenleri Çemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine ÇYDD de tereke tespit davası açarken, sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu da davada tanık olarak yer aldı.

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Ancak Dursunoğlu’nun iki yeğeni, Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Süren mahkemede bugün karar çıktı ve İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti.

Dernek yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyururken, “Eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptğı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu’nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.

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