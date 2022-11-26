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Sette sürpriz evlilik teklifi yaptı. Filmin bir sahnesini çekmek için çağırdı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekimleri süren “Huzur Evi Ketum” filminde ilginç bir olay yaşandı. Filmin yönetmeni, nişanlısı olan oyuncuya evlenme teklifi etti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 21:12
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Huzur Evi Ketum adlı filmin setinde sürpriz evlilik teklifi

Sette sürpriz evlilik teklifi yaptı. Filmin bir sahnesini çekmek için çağırdı
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Filmin yönetmesi Emre Bozkurt, başrol oyuncusu, nişanlısı Rüya Yürüten’e filmin setinde evlenme teklif etti. Yönetmen Bozkurt, oyuncu Rüya Yürüten’i filmin bir sahnesini çekeceğini öne sürerek, yanına çağırdı. 

Bu arada, diğer oyuncuları da sete çağıran Bozkurt, diz çökerek Yürüten’e, elindeki yüzükte evlenme teklifinde bulundu. 

Yürüten, bu hoş sürpriz sırasında çok şaşırdıktan sonra filmde rol alan oyuncular ve set işçilerinin alkışları arasında Bozkurt’un boynuna sarılarak “evet” deyip evlilik teklifini kabul etti. (İHA)

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