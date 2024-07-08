Huzur Hakkı adı altında Haram Maaş getirecekler

Gazeteci Erdoğan Süzer'in haberine göre Emekliler ve asgari ücretliler, düşük gelirle mücadele ederken, kamuda yaşanan çifte maaş uygulaması vicdanları sızlatıyordu.

AYDA 98 BİN LİRA, YILDA 1 MİLYON 170 BİN LİRA İLAVE GELİR

AKP’li milletvekilleri, önceki gün TBMM’ye sundukları torba kanun teklifiyle çifte maaş düzenlemesini de içeriyor. Bu düzenlemeyle kamuda ikinci bir kurumda yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen bürokratlar, oradaki koltukları sayesinde ayda 98 bin 42 liraya, yılda ise 1 milyon 170 bin liraya kadar ilave gelir elde edecekler.

110 BİN LİRA MAAŞ, 98 BİN LİRA HUZUR HAKKI ALACAK

İkinci gelir, memur maaş katsayısına endeksli olduğu için her 6 ayda bir memura yapılan zam oranında artacak.

Örneğin, bir genel müdür kendi kurumunda veya başka bir kurumda yönetim kurulu üyesi olduğunda, 110 bin liralık genel müdür maaşının yanı sıra ayda 98 bin 42 liraya kadar huzur hakkı alacak. Bu sayede genel müdürün aylık kazancı 208 bin liraya, yıllık geliri ise yaklaşık 2.5 milyon liraya ulaşacak. Aynı bürokrat 3-5 kurumda görevlendirilirse, bu gelirler bütçeye aktarılacak.

Bu düzenleme, binlerce bürokratın cebine ikinci bir gelir girmesine rağmen, ikinci gelirin “maaş” olarak adlandırılmaması gerekçesiyle yasal sayılacak.