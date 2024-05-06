Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler

Kaynak: İHA
Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler
Gebze'deki bir huzurevinde tanışan ve 70 yaşındaki Fatma Özer ile Ekrem Şimşek, hayatlarını birleştirerek evlilik yolunda adım attılar.

Aşklarının baharını yaşayan bu çift, huzurevinde gerçekleştirilen bir törenle birbirlerine "evet" dediler.

Gebze Huzurevi'nin sevgili sakinleri Fatma Özer ve Ekrem Şimşek, bir ömür boyu sürecek birlikteliklerini resmileştirdiler.

Nikahları, kendilerinin de isteği üzerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından kıyıldı.

Huzurevi sakinlerinin şahitlik ettiği bu özel törende, çift mutluluk yeminlerini etti.

Belediye Başkanı Büyükgöz, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek aile cüzdanını takdim etti.

Mutlu çiftin, huzurevindeki yaşamlarına birlikte devam edecekleri belirtildi.

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