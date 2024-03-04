Huzurevinde yangın: 4 ölü,21 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı olan Bedburg-Hau bölgesinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı.

Gece geç saatlerde başlayan yangın kısa sürede bütün binaya yayıldı. Yangında 4 feci şekilde yanarak kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Binadan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilen diğer 46 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi elde edildi.

Alevlerin olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının ise hala devam etmekte olduğu bildirildi.

Alman polisi, 4 kişinin öldüğü 21 kişinin de yaralandığı yangın hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.