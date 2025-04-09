Huzurevinde yangın şoku: 24 kişi dumandan etkilenmişti: Başsavcılık devrede

Zümrütevler, Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin 1'inci katındaki bir odada saat 05.00 sıralarında çıkan yangında dumandan etkilenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan Maltepe Huzurevi'nde meydana gelen yangına ilişkin başsavcılık tarafından ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden oluşan konusunda uzman bilir kişi ekibi ile yangının çıkış nedenine yönelik araştırmaların yapılmaktadır.

Ayrıca şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.