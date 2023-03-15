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IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası başlıyor. 12 milli sporcumuz Türkiye'yi temsil edecek

Hindistan'da yarın başlayacak olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 milli sporcu temsil edecek.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:22
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IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarın başlayacak

IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası başlıyor. 12 milli sporcumuz Türkiye'yi temsil edecek
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 27 Mart'a kadar sürecek şampiyonada milli takım 12 sıklette ringe çıkacak.

Olimpiyat madalyalı Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu başta olmak üzere geçen yıl dünya şampiyonu olan milli boksörler de bu organizasyonda, olimpiyat kotası verilmeyeceği için yer almayacak.

Bu sporcuların yer aldığı Olimpik Kadın Milli Boks Takımı, 2024 Paris'in kota müsabakalarının olacağı Polonya'da bu yaz düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlanıyor.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir altın madalya almıştı. Bu sporculadan Şennur Demir, aktif spor hayatını noktalarken, diğer isimler Avrupa Oyunları için çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonada yer alacak milli sporcular sıkletlerine göre şöyle:

Erivan Barut (48 kilo), Rabia Topuz (50 kilo), Beyza Saraçoğlu (52 kilo), Nilay Yaren Çam (54 kilo), Elifnur Turhan (57 kilo), Arife Yeliz Altın (60 kilo), Urguya Us (63 kilo), Sema Çalışkan (66 kilo), Zehra Ceren Tunçer (70 kilo), Elif Güneri (75 kilo), Eda Yenilmez (81 kilo), Mihriban Güneri (+81 kilo).

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