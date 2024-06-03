IBAN ile ödemelerde bakanlık uyarısı. Bunu yazmayan MASAK'a takılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
IBAN ile ödemelerde bakanlık uyarısı. Bunu yazmayan MASAK'a takılıyor

Aldıkları mal ya da hizmeti IBAN hesabına para göndererek yapanların tedirginliği giderek artarken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir IBAN uyarısı geldi.

IBAN üzerinden kira ödeyenler açıklama kısmını doldurmadan 'diğer' seçeneğini işaretlemeleri nedeni ile sıkıntı yaşamışlardı. Gelir İdaresi Başkanlığı sadece kira ödemelerinde değil mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan IBAN ödemelerini merceğe aldı.

BUNU YAPMAYAN MASAK RADARINA TAKILIYOR

Bakanlık bu yolla vergi kaçağı gelirlerini yeniden hazineye aktarmayı hedefliyor.

Bundan sonra IBAN ile para transferi yaparken açıklama kısmını doldurmayan herkes MASAK'ın radarına takılacak.

Sıkı para politikalarının devreye girmesi ile denetimler de artırıldı. Bankalara komisyon ödemek istemeyen birçok esnaf ödemelerini IBAN üzerinden havale yolu ile almaya başladı. Bankalarının mobil uygulamalarındaki kolay kullanım sayesinde IBAN numarasına para göndermek vatandaşlar tarafından da tercih edilmeye başlandı.

Ancak IBAN kolaylığı bir anda vergi kaçaklarının katlanmasına neden oldu. Diğer yandan işletmeler fiş kesmemeye başlarken, vatandaşlar ise komisyon kısmını üstlenmek zorunda kaldıkları için mağdur oldu.

IBAN İLE ÖDEME CEZALARI BAŞLADI

Bakan IBAN ile ödeme isteyen işletmelerin ihbar edilmesi uygulaması başlatarak vergi kaçaklarını kesmek için çalışmalara başladı. İşletmelere bu nedenle para cezaları uygulanmaya başladı.

IBAN üzerinden yapılan ödemelerde açıklama yapmayan vatandaşlar ise işletmelerin ödeme yapılmadığını iddia etmeleri durumunda kendilerini savunamamaya başladı.

IBAN ÖDEMELERİNDE AÇIKLAMAYA MUTLAKA BUNU YAZIN

Vatandaşlar IBAN ödemelerinde mutlaka açıklama bölümünü doldurmaları konusunda uyarılıyor. Boş açıklama bölümü ise MASAK incelemelerinde öncelikle ele alınarak hem para gönderen hem de parayı alan işletme radara takılıyor.

Vatandaşların IBAN para transferlerinde aldıkları ürün ya hizmeti anlatan birkaç kelimelik bir açıklama yapması önemle isteniyor.

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