İBB adayının evi kül oldu. Yangından o adayı bakın kim kurtardı

İstanbul Ortaköy'de iki katılı binada çıkan yangında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı olan Güven Akıcı ölümden döndü.

Ortaköy Mecidiye Mahallesi Büyükşekerci sokakta bu sabah çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangın iki katlı binada çıktı. Binada tanıdık bir isim oturuyordu. 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine Başkan Adayı olan Güven Akıcı oturuyordu. Geçimini hurdacılık yaparak, sağlayan Güven Akıcı, yangından sağ solarak kurtuldu. Ama bakın kimin sayesinde

KEDİSİ UYANDIRDI

Yangının plastik malzemelerin tutuşması nedeniyle çıktığı sanılıyor. İBB Başkanlık seçiminde 179 oy alan Güven Akıcı bu sırada evde uyuyordu. Kedisi Güven Akıcı'yı uyandırınca, yanarak, ölmekten kurtuldu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda, tarihi yapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer binaların çatı ve duvarlarında büyük hasar oluştu. Yangını söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapan ekipler, yıkılma riski olan duvarları kazma ve kürek yardımıyla yıktı.

SON SEÇİMDE İBB ADAYI OLMUŞ

Yangını son anda fark ederek kendini sokağa atan Güven Akıcı’nın, son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı.

Kendisini uyandıran kedisi sayesinde ölümden kurtulduğunu belirten Güven Akıcı, “Benim kedim var, o uyandırdı beni. Uyandırmasa ben de ölmüş olabilirdim. Hastalıktan dolayı engelli vatandaşım. Tek yaşıyorum zaten. İki gün sonra da memlekete gidecektim. Bu olay olunca da kendimi can havliyle zor attım. Kediyi de aradım ama bulamadım. Söyledim itfaiyecilere ama onlar da bulamadı. İnşallah düşündüğüm olmamıştır. Zaten kedim yanımda yatıyor, miyavlayıp üzerimi tırmalayınca ben de şaşırdım. Gözümü açtığımda alevler vardı. Can havliyle dışarı çıktım. Üstümde de bir şey yoktu, her şey kaldı evde. Önce can, sonra canan zaten. Ama şunu söyleyeyim Türkiye halkına; Önemli olan sokak hayvanlarını evimize almamız. Bakın benim başıma geldi, kedi beni uyandırmasaydı ben belki de ölmüştüm. Ne oluyorsa olsun, afet de olsa, deprem de olsa hayvanlar bunu hissediyor" diye konuştu.şükür ki kimseye bir şey olmadı” dedi.