İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 28 Mayıs paylaşımı. 'Geride bıraktık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine ilişkin, "Bu akşam ilk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık. Önümüzde 28 Mayıs var, detayları konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 28 Mayıs paylaşımı. 'Geride bıraktık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE 28 MAYIS VAR, DETAYLARI KONUŞUYORUZ"

Video yayınlayan İmamoğlu, "Bu akşam ilk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz.

Öncelikle şunu söyleyeyim: Seçimde görev alan herkese, parti görevlilerine, ittifakın bütün görevlilerine, Türkiye gönüllülerine, siyasi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

ekrem-imamoglu-ic.jpg

Aynı zamanda sandık sürecinde görev alan bütün siyasi partilerin, orada görevini yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize, sandık memurlarımıza, YSK'ya teşekkür ediyoruz.

Dün demokrasi günüydü. O günü geride bıraktık. Önümüzde 28 Mayıs var, detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara'da konuşmaya devam edeceğiz."

İlgili Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım. "2. Tur için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz"
Sinan Oğan ve Ekrem İmamoğlu arasındaki diyalog yeniden gündeme geldi
İmamoğlu’ndan seçim sonrası ilk paylaşım
İmamoğlu’ndan seçim sonrası ilk paylaşım
Mansur Yavaş ve İmamoğlu seçimdeki son durumu açıkladı: YSK'nın ıslak imzalı verilerine göre Kılıçdaroğlu 47 Erdoğan 45
İmamoğlu'ndan üçüncü açıklama: Kazandık demelerine inanmayın öndeyiz
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı Dünya
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı Güncel
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi Güncel
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı