İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olup ana iddianamede yer almayan 21 kişi hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde 19 kişi için tahliye kararı verildi. İmamoğlu'nun şoförü olan 2 kişinin ise tutukluluk hali devam edecek.

İMAMOĞLU DAHİL 407 KİŞİ YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım’da, İBB soruşturmasının yürütüldüğü ana dosyada hakkında soruşturması tamamlanan 407 kişi hakkında tefrik kararı vererek iddianameyi hazırladı. Başta CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Tensip zaptının düzenlenmesinin ardından yargılama süreci başlayacak.

MURAT ONGUN'UN BACANAĞI DA ARALARINDA

Ana dosyada hakkındaki soruşturma tamamlanmayan isimlerden Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan, yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un bacanağı İbrahim Can Yaman da bulunuyor.

ADLİ KONTROL KARARI

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan tutukluluk incelemesinde, tahliye kararı verilen 19 kişi için hakkında şu ifadeler yer aldı:

“İfade ve savunmaları, şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süre, şüphelilere isnat edilen suça yasada öngörülen ceza miktarı, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ile soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumuna göre yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bu aşamada tutuklu kalmasının ölçülü ve orantılı olmayacağı sonuç ve kanaatiyle tahliyeleri ile şüpheliler başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal serbest bırakılmalarına…”

Tahliye edilenler hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve her ayın 1'i ve 15'inde imza atılması şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İMAMOĞLU'NUN ŞOFÖRLERİNE TAHLİYE YOK

Tutukluluk incelemesinde İmamoğlu'nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat’ın tutuklama gerekçelerinde belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

'BU SAVCILIK MI?'

Tutukluluk incelemeleri için konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz konusu isimlerin iddianamede olmadıklarını belirterek, "21 kişinin tutukluluk incelemesi geldi 19'u tutuksuz yargılanıyor. Bu arkadaşlar aylardır içerideler ve iddianamede isimleri yok. Bunlara 'Biz sizi aldık kaçma şüphesi dedik kanıt dedik tutukluluk olmaması gerekn yerde tutukluluk verdik. şimdi bakıyoruz ki suçlayacak bir şey bulamadık evinize gidin" O zaman bunca zaman niye yattılar. Bunlardan bir tanesi Baki Aydöner'in kardeşi. Niye tutuldu Bulut? Aileye baskı olsun diye... Bir tanesi Murat Ongun'un bacanağı... Neden tutuldu? Baskı yaratmak için... Ailelere saldırıyorlar dediğimiz buydu" dedi.

Şoförlerle ilgili de konuşan Özel şunları söyledi:

"Şoför arkadaşlar... O arkadaşların sorgularını okumuşsunuzdur. 'Sen filanca bürokratın şoförüsün, yanında telefonla konuştu mu?" Bir kere şoförlük mesleğinin ahlaki gerekleri nedeniyle bir şey söylemez de diyor ki 'Hiç duymadım.' 'O zaman hatırlayana kadar yatarsın.' Bu savcılık mı?"