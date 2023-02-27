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AKİT sunucusu neye uğradığını şaşırdı. 'Kanal İstanbul Rezalet'

İBB eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Kanal İstanbul'la ilgili görüşlerini sıralarken AKİT TV sunucusu şaşkına döndü. Gürtuna, "Rezalet" dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:12
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İBB eski başkanından AKİT sunucusunu şaşkına çeviren açıklama

AKİT sunucusu neye uğradığını şaşırdı. 'Kanal İstanbul Rezalet'
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İktidara yakınlığıyla bilinen AKİT TV'ye katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın açıklamaları sunucuyu şoka uğrattı. 

Gürtüna, Kanal İstanbul'a ilişkin “Rezalet. Özür dilerim bunu savunanlarda. Kanal İstanbul örtülü fay hattı" diye konuştu.

Gürtüna, ayrıca kendi döneminden sonra yapılan yanlışları anlattı.

"KANAL İSTANBUL REZALET BİR PROJE"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, AKİT TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına katıldı.

AKİT TV’ye katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Kanal İstanbul‘un rezalet bir proje olduğunu söyledi. Gürtuna’nın sözleri karşısında sunucu neye uğradığını şaşırdı.

"BİR TANE GÖKDELEN İÇİN İMZA ATMADIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, AKİT TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu Kırmızı Masa programına katıldı. Ali Müfit Gürtüna, “Bir tane gökdelen için imza atmadım.” derken kendi döneminden sonraki yanlışları anlattı. 

Kanal İstanbul’la ilgili görüşlerini de sıralayan Ali Müfit Gürtuna, “Rezalet. Özür dilerim bunu savunanlarda. Kanal İstanbul örtülü fay hattı. İstanbul’a yeni 2-3 milyon nüfus getirecek bir şey” dedi.

Öte yandan, Bilim insanları da Kanal İstanbul’un yapılmasının facia olduğunu ifade ediyor.

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