İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 belediye başkanı ve üst düzey yöneticilerin de olduğu en az 156 kişi tutuklandı. En az 364 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında henüz iddianame tamamlanıp mahkemeye sunulmadı.

İddianamenin mahkemeye sunulmasının önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın avukatlarından biri olan Hüseyin Ersöz’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre dosyada bulunan bazı isimler ana soruşturma dosyasından ayrıldı. Bu isimlerle ilgili soruşturmanın devam edeceği ya da soruşturma kapsamından tamamen çıkarılabileceği belirtiliyor.

Ersöz, bu durumun iddianamenin önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesine gönderileceği anlamı taşıdığını söyledi.

Ersöz, benzer bir durumun kamuoyunda ‘Beşiktaş Soruşturması’ olarak da bilinen Aziz İhsan Aktaş dosyasında da yaşandığını ve kısa süre sonrasında da iddianamenin mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Hüseyin Ersöz’ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda “İBB Soruşturması” olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/228233 sayılı dosyasında tefrik kararı verildi. Bu dosyadan tefrik edilenler 2025/248683 sayılı soruşturma dosyasına kaydedildi.

Bu durum iddianamenin yakın bir zamanda Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacağı anlamına geliyor.

Daha önce de kamuoyunda “Beşiktaş Belediyesi Soruşturması” olarak bilinen dosyada tefrik kararı verilmiş; birkaç gün içinde iddianame Mahkemeye sunulmuştu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen tutukluluk incelemesi de iddianamenin yakın zamanda Mahkemeye gönderileceğinin “uygulamada karşılaşılan” bir başka habercisiydi."